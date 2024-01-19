МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит сегодня повышаются при поддержке акций поставщиков чипов и компаний с крупной капитализацией. Как сообщает Reuters, инвесторы сосредоточены на продолжающемся сезоне отчетности и отслеживают намеки на сроки снижения ставок.

S&P 500 до преодоления рекордного максимума осталось менее 1%, хотя начало недели было непростым в свете смешанных результатов ведущих инвестиционных банков и разочаровывающих высказываний представителей центробанков — как в США, так и в других странах — по поводу перспектив скорого начала снижения ставок

Акции полупроводниковых компаний, в том числе Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Nvidia и Microchip Technology, набирая от 0,1% до 1%. Акции поставщика аппаратуры Super Micro Computer, подскочили на 10,1%. Компания улучшила прогноз прибыли на 2-й квартал.

Индекс Philadelphia SE Semiconductor достиг исторического максимума, и индекс сектора информационных технологий тоже достиг очередной рекордно высокой отметки. Акции таких гигантов, как Microsoft, Meta Platforms*, Alphabet и Apple, выросли на 0,3%-1,1%.

Акции поставщиков чипов восстанавливаются в свете благоприятного прогноза относительно ИИ, сделанного Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), крупнейшим контрактным производителем чипов в мире.

"Кажется, участники рынка действительно предполагают, что поставщики чипов станут настоящей движущей силой для развития (ИИ)…не только в плане вычислительных мощностей, но и в плане кардинальных изменений в бизнесах", — считает Крис Дзаккарелли, инвестиционный директор в Independent Advisor Alliance.

Кроме того, ожидаются комментарии главы ФРC — Сан-Франциско Мэри Дэли и вице-председателя по надзору Майкла Барра. Инвесторы будут искать намеки на дальнейший курс денежно-кредитной политики. Вскоре для центробанка наступает "период тишины" перед заседанием, которое пройдет 31 января.

Глава ФРС-Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС США нужно будет начать снижение процентных ставок, если инфляция продолжит заметно ослабевать и приближаться к 2%-ному уровню, установленному центробанком. Однако, по его словам, прежде чем можно будет принять подобное решение, нужно получить дополнительные данные.

Согласно FedWatch Tool от CME Group, в течение недели участники рынка снизили оценку вероятности снижения процентных ставок в марте на 25 б. п. до 52%, и теперь она близка к уровням, которые были непосредственно перед декабрьским заседанием ФРС.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average вырос на 27,19 пункта, или 0,07%, до 37 495,80 пункта, S&P 500 вырос на 6,91 пункта, или 0,14%, до 4 787,85 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 43,39 пункта, или 0,29%, до 15 099,04 пункта.

Акции Travelers Cos повысились на 5,6%. Страховая компания сообщила о росте прибыли в 4-м квартале более чем в два раза.

Акции Comerica снизились на 0,8%. Компания прогнозирует снижение годового чистого процентного дохода.

Акции State Street набрали 4,7% после того, как ее квартальная выручка оказалась выше оценок.

Акции Spirit Airlines отскочили на 20,1%. Компания изучает варианты рефинансирования долговых бумаг со сроком погашения в 2025 году, хотя аналитики высказывают опасения насчет возможности компании остаться на плаву.

Бумаги iRobot обвалились на 26,9% после сообщения в СМИ о том, что Еврокомиссия планирует заблокировать сделку Amazon по покупке этого производителя пылесосов.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 1,92 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,75 к 1.

В S&P зафиксировано 38 новых 52-недельных максимумов и 1 новый минимум, а в составе Nasdaq — 41 максимум и 65 минимумов.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская