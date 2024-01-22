МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в пятницу снизились примерно на 7%, до минимума за три недели, в свете прогнозов сокращения спроса и роста добычи, сообщило агентство Reuters. Ожидается, что в конце января — начале февраля температуры воздуха в США будут выше нормы.

Снижению цен не помешал рост объемов газа, поступающего на экспортные СПГ-терминалы, после снижения до годового минимума во время арктического циклона, который обрушился на США на этой неделе. Из-за циклона суточный спрос на газ вырос до рекордной величины, а объемы добычи сократились до годового минимума по причине замерзания скважин.

Февральские фьючерсы на газ NYMEX по итогам торгов в пятницу снизились на 17,8 центов, или 6,6%, до 2,519 доллара за миллион БТЕ. Это самый низкий уровень закрытия с 29 декабря. Впервые с ноября фьючерсы закрылись падением четвертую сессию подряд.

За неделю месячные фьючерсы снизились почти на 24%, тогда как в каждую из предыдущих двух недель подорожали примерно на 15%. Произошедшее на этой неделе снижение должно стать самым значительным в процентном выражении с падения более чем на 24% за одну из недель в декабре 2021 года.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в 48 континентальных штатах за истекший период января составила 102,9 млрд кубических футов в день, снизившись с рекордного показателя декабря — 108 млрд кубических футов в день.

Объемы добычи, вероятно, увеличились на 10,3 млрд кубических футов в день и в пятницу составили 100,8 млрд кубических футов в день. В период 8-16 января объемы добычи снизились на 17,2 млрд кубических футов в день и достигли 12-месячного минимума на отметке 90,5 млрд кубических футов в день. Причиной в первую очередь было замерзание скважин и другие проблемы, связанные с низкими температурами.

Поскольку прогнозируется повышение температуры воздуха, LSEG ожидает, что спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, снизится со 155,0 млрд кубических футов в день на предыдущей неделе до 141,5 млрд кубических футов в день на текущей неделе, а на следующей неделе составит 123,8 млрд кубических футов в день.

По данным LSEG, суммарный спрос на газ, включая экспорт, 16 января вырос до рекордного уровня 168,4 млрд кубических футов в день. Согласно федеральным данным S&P Global Commodities Insights, показатель близок к оценке, сделанной в четверг, и превышает предыдущий исторический максимум в размере 162,5 млрд кубических футов в день, достигнутый 23 декабря 2022 года во время снежного шторма "Элиотт".

Поставки природного газа на семь крупных американских СПГ-терминалов в январе снизились в среднем до 13,9 млрд кубических футов в день. Объем поставок в декабре был рекордным и составлял 14,7 млрд кубических футов в день.