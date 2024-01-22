МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Китайские фондовые индексы закрылись с понижением в понедельник. Настроения на рынке ухудшились после того, как Народный банк Китая оставил без изменений процентные ставки LPR на один год и на пять лет, передает Reuters.

Учитывая устойчивость спада на рынке недвижимости Китая и слабость потребительского спроса в стране, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики просто необходимо, отмечается в аналитической записке Goldman Sachs.

Снижением отметились почти все отраслевые подындексы. Наиболее сильное падение продемонстрировали подындексы секторов программного обеспечения и потребительских услуг.

Акции Beijing Kingsoft Office Software подешевели на 4,4%, а iFlytek — на 2,7%. Бумаги China Tourism Group Duty Free Corp. снизились в цене на 2,4%.

Акции China Merchants Bank выросли на 1,75% после сообщения банка об ожидаемом росте чистой прибыли на 6,2% в 2023 году.

Shanghai Composite Index по итогам торгов снизился на 2,7%, до 2756,34, Shenzhen Composite Index — на 4,5%, а ChiNext Price Index — на 2,8%.