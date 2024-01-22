МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы подскочили в понедельник, после того как ранее в течение торгового дня рынки акций Японии обновили максимумы, а в пятницу индекс Nasdaq закрылся на самом высоком уровне за свою историю. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут решений ключевых центральных банков, важных экономических данных и отчетов компаний о прибылях.

Сильнее других выросли акции банков, компаний производственного сектора и сферы услуг, а также технологических, туристических и развлекательных фирм. Рост в каждом из секторов составил почти 1,5%.

Акции производителей электронных компонентов росли с того момента, как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) на прошлой неделе опубликовала обновленный прогноз прибылей, основываясь на повышенном спросе на элементы, применяемые в приложениях для искусственного интеллекта.

Благодаря этому индекс Nikkei обновил максимум за 34 года, поднявшись с начала января почти на 9%.

Бенефициарами спровоцированного интересом к искусственному интеллекту ралли стали акции производителей электронных компонентов, включая Nvidia и Advanced Micro Devices.

Фьючерсы на Nasdaq продолжили рост, поднявшись на 0,6%, а на S&P 500 они укрепились на 0,3%.

Тем не менее индекс MSCI, отражающий динамику акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона помимо Японии, снизился на 0,6% после отступления на прошлой неделе.

Индекс находится под давлением слабости китайских рынков, которые на прошлой неделе опустились до пятилетних минимумов, что вызвало предположения о необходимости государственной поддержки акций.

"В большинстве случаев макроэкономические данные указывают на период восстановления, но рынки пока не учитывают это в котировках", — сказал аналитик at Lombard Odier Investment Managers Флориан Иеопо.

В четверг завершится заседание Европейского центрального банка. Ожидается, что он оставит процентные ставки без изменений.

"Понижение процентных ставок в марте по-прежнему представляется целесообразным, однако сопротивление этой идее, продемонстрированное руководителями ЕЦБ, было особенно сильным последние дни, и поэтому июньское понижение более вероятно", — говорит экономист NatWest Markets Джованни Занни.

Котировки фьючерсов учитывают снижение ключевой ставки ЕЦБ на 40 базисных пунктов к июню. Предполагаемая вероятность первого сокращения ставки в мае составляет 76%.

На этой неделе также пройдут заседания центральных банков Канады, Норвегии и Турции. Ожидается, что первые два банка оставят процентные ставки на текущем уровне, а турецкий центральный банк вновь их поднимет.

Народный банк Китая в понедельник не стал понижать процентные ставки, а Банк Японии, чье заседание завершится во вторник, вероятно, оставит без изменений сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Руководители Федеральной резервной системы США на этой неделе будут воздерживаться от комментариев относительно денежно-кредитной политики. Режим тишины продлится до завершения очередного заседания, которое пройдет 30-31 января.

Свидетельствующие о склонности к более жесткой политике недавние заявления представителей ФРС повлекли за собой пересмотр оценок вероятности понижения ключевой ставки в США в марте. Теперь такая вероятность оценивается в 49%, тогда как пару недель назад оценивалась примерно в 75%.

Подтолкнуть ФРС к более раннему смягчению политики могут экономические данные. На этой неделе выйдет отчет по ВВП, а также данные по базовой инфляции.

Ожидается, что рост американского ВВП в 4-м квартале 2023 года составил 2% в годовом исчислении. Что касается базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE), то годовой темп его роста, по мнению опрошенных Reuters экономистов, в декабре предположительно замедлился до 3,0% с 3,2% в ноябре, минимума с начала 2021 года.

Последние экономические данные в основном удивляли рынки своей силой, и это одна из причин роста доходности 10-летних казначейских бумаг США почти на 20 базисных пунктов на прошлой неделе. На момент написания статьи их доходность составляла 4,13%.

Такой рывок поддержал доллар, достигший пятинедельного максимума против корзины других основных валют. В понедельник индекс доллара торговался у флэтовой линии, по 103,25, а пара евро/доллар США торговалась без изменений, по 1,089, после снижения на 0,5% по итогам прошлой недели.

Подобная динамика ослабила привлекательность не приносящего процентного дохода золота, которое торговалось по 2023 доллара за унцию.

На нефтяном рынке опасения относительно напряженности на Ближнем Востоке были нивелированы слабостью мирового спроса. Фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 60 центов, по 77,96 доллара за баррель, а январские фьючерсы на WTI — с понижением на 25 центов, по 73,16 доллара за баррель.