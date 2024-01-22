МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Котировки золота снижаются в понедельник, так как надежды на начало сокращения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в марте тают. Трейдеры ожидают выхода ключевых экономических данных США, а также результатов заседаний нескольких центральных банков, передает Reuters.

По состоянию на 09.55 по Гринвичу золото на рынке спот потеряло 0,4% и торговалось по 2021,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,3%, до 2023,20 доллара за унцию.

"В настоящий момент заявления представителей центральных банков и заложенные в котировки ожидания рынка ассиметричны", — сказал Карло Альберто де Каса, стратег-аналитик Kinesis Money.

"Рынок пересматривает ожидания и корректирует позиции, осознавая, что оптимизм относительно решений центральных банков (о сокращении ставок) был чрезмерным", — добавил он.

Индекс доллара снизился на 0,1%, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций отступила от более чем месячного максимума.

На предыдущей неделе цены на золото упали примерно на 1%, и это стало самым значительным недельным падением за последние шесть недель. Представители ФРС заявили, что для оценки дальнейших перспектив процентных ставок требуется изучить свежие данные по инфляции, но начало смягчения денежно-кредитной политики все же произойдет не ранее 3-го квартала 2024 года.

Трейдеры оценивают вероятность сокращения процентных ставок ФРС в марте как 43,5%, согласно данным CME Fed Watch.

В центре внимания находятся предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) США, который будет представлен в среду, данные по ВВП США за 4-й квартал 2023 года, публикация которых намечена на четверг, и индекс цен расходов на личное потребление (PCE), выход которого состоится в пятницу.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом.

Серебро на рынке спот подешевело на 2,2%, до 22,10 доллара за унцию, платина потеряла 0,7% и торговалась по 892,46 доллара, а палладий упал на 2,9%, до 918,83 доллара.

"Мы полагаем, что платина вновь будет торговаться несколько выше палладия", — говорится в аналитической записке UBS.

В 2024 году второй год подряд на мировом рынке платины может образоваться дефицит предложения, теперь он составит 300 000 унций, полагают в UBS.