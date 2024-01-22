МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Цены на медь снижаются в понедельник, так как в центре внимания рынка находятся негативные перспективы спроса, особенно в Китае, сообщает Reuters. Впрочем, отток запасов меди с биржевых складов LME, а также ослабление доллара США обеспечили некоторую поддержку котировкам.

По состоянию на 10.53 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME упали на 0,2%, до 8338 долларов за тонну. По словам трейдеров, торги проходят вяло, и затишье, вероятно, будет царить до окончания периода празднования китайского Нового года.

Кризис в секторе недвижимости Китая, а также спад мировой производственной активности негативно отразились на котировках меди и других цветных металлов в последние 12 месяцев.

"Активность на рынке недвижимости Китая замедлилась до уровней, не наблюдавшихся в течение многих десятилетий. Мировая же экономика переживает один из самых длительных периодов спада производственной активности более чем за 40 лет", — сказал Джей Татум из Valent Asset Management.

Ослабление доллара США же делает цветные металлы более доступными для держателей иных валют, и это может подстегнуть спрос.

По словам трейдеров, осуществляемые государственными банками Китая меры поддержки юаня стали позитивным фактором для рынка цветных металлов, который тесно связан динамикой китайской валюты.

При этом с середины октября запасы меди на биржевых складах LME упали на 18%, до 156 750 тонн. Отмененные варранты составляют 21% от общего объема запасов против 12% по состоянию на 11 января, а значит, ожидается значительный отток металла из системы LME.

Что касается технических факторов, то на графике сопротивление для меди располагается на 8370 долларах и 8450 долларах, скользящих средних за 200 и 50 дней соответственно. Поддержкой выступает скользящая средняя за 100 дней, находящаяся на 8290 долларов.

Цены на алюминий упали до 2156 долларов за тонну, минимума с 14 декабря. Трейдеры ожидают изменения баланса на рынке алюминия в сторону избытка предложения, появлению которого отчасти будет способствовать рекордный темп производства в Китае.

Цинк потерял 0,6% и торговался по 2447 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,4%, до 2098 долларов за тонну, а никель — на 0,5%, до 15 950 долларов за тонну. Олово выросло в цене на 0,1%, до 25 330 долларов.