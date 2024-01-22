МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник росли, указывая на вероятность дальнейшего укрепления S&P 500, после того как акции в пятницу акции производителей электронных компонентов подняли его до исторического максимума. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут отчетов компаний о прибылях и сигналов о намерениях центральных банков понижать процентные ставки.

После сильного роста в прошлом году ключевые индексы США в начале этого года застыли на фоне ослабления ожиданий инвесторами понижения ставок ФРС в марте.

Акции производителей электронных компонентов росли с того момента, как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Super Micro Computer на прошлой неделе повысили прогнозы прибылей. В пятницу акции таких тяжеловесов подняли S&P 500 до рекордного максимума 4 842,07 пункта, подтвердив бычий тренд рынка от минимума при закрытии 2022 года.

С начала января индексы Philadelphia SE Semiconductor и S&P поднялись почти на 5%, а на прошлой неделе достигли исторических максимумов.

До открытия рынка акции Nvidia и Advanced Micro Devices выросли на 0,7% и 0,8% соответственно, а в пятницу они поднимались до рекордных максимумов. Бумаги Marvell Technology, Qualcomm и Micron Technology укрепились примерно на 1%.

В то же время рост акций Megacaps Alphabet, Meta Platforms* и Tesla составил от 0,8% до 1,2%.

На следующей неделе отчеты о прибылях опубликуют Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel и Johnson & Johnson и другие крупные компании.

После закрытия рынка выйдут отчеты United Airlines Holdings и Zions Bancorp.

По данным LSEG на пятницу, у 84,6% компаний из S&P 500, уже опубликовавших отчеты, прибыль превзошла ожидания, тогда как на первой неделе сезона отчетности таких компаний было 93,1%.

На этой неделе ожидается выход индекса расходов на личное потребление в США (PCE), индексов менеджеров по снабжению (PMI), а также предварительных данных по ВВП США за 4-й квартал. Эти данные могут оказать влияние на решения ФРС.

Индикатор FedWatch показывает, что трейдеры оценивают вероятность понижения ключевой процентной ставки в США в марте на 25 базисных пунктов в 44% против более чем 80% в конце прошлого года.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 49 пунктов, или 0,13%, e-mini на S&P 500 выросли на 14,5 пункта, или 0,3%, а e-mini на Nasdaq 100 повысились на 97,25 пункта, или 0,56%.

Акции Boeing повысились на 2,5%. Федеральное авиационное управление США рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты 737-900ER, проинспектировать двери "пробкового" типа, чтобы убедиться в их достаточной фиксации.

Акции компании из сферы возобновляемой энергетики SolarEdge, повысились на 6,8% в свете планов сокращения примерно 16% мировой рабочей силы.

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