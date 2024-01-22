МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник торговался против доллара США в относительно узком диапазоне. Участники рынков анализировали неоднозначные экономические данные прошлой недели и их влияние на денежно-кредитную политику, сообщает Reuters.

На момент написания обзора фунт торговался по 1,2708 доллара, в середине диапазона 1,2597-1,2825 доллара, в котором он держится с 14 декабря.

Как показали на прошлой неделе официальные макроданные, годовые темпы инфляции потребительских цен в Великобритании в декабре ускорились впервые за 10 месяцев.

При этом розничные продажи в прошлом месяце упали на 3,2%, что стало их сильнейшим снижением с января 2021 года. Кроме того, появились новые признаки ослабления британского рынка труда: заработные платы росли минимальными темпами почти за год.

"Чуть более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции на прошлой неделе, вероятно, приведут к тому, что Банк Англии в течение более длительного времени будет высказываться в пользу жесткой денежно-кредитной политики", — написали в заметке валютные аналитики Barclays.

Трейдеры денежного рынка в 60% оценивают вероятность снижения ставок Банк Англии в мае. Кроме того, в котировках учтена 100%-ная вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов к июню. За весь год трейдеры ожидают снижение ставки примерно на 105 б. п.

Для сравнения, участники рынков уверены в первом снижении ставки ФРС в мае и предполагают, что за весь 2024 год ставки будут понижены примерно на 135 б. п.

Фунт укрепился против евро примерно на 0,2% до 85,66 пенса за евро. На прошлой неделе британская валюта достигла против евро максимума с 11 декабря на уровне 85,55 пенса.

В среду ожидаются свежие данные по экономике Великобритании и еврозоны, включая предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) за январь. По словам аналитика ING Криса Тернера, эти данные могут поддержать фунт.

"Британские индексы PMI были довольно благоприятными, — пояснил Тернер. — Дальнейшее расхождение в индексах PMI в Британии и еврозоне, вероятно, продолжит оказывать фунту поддержку, если только индикаторы в еврозоне на этой неделе не укажут на резкое восстановление".