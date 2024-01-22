МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мировые валюты стабилизировались в понедельник, сообщило агентство Reuters. Предстоящие заседания центральных банков в Японии и Европе, а также изменчивость ожиданий рынка относительно понижения процентных ставок ФРС приостановили наблюдавшееся на прошлой неделе ралли доллара, укреплявшегося на фоне сильных экономических данных США.

Японская иена демонстрирует более позитивную динамику в ходе в целом вялых торгов.

Она отступила от достигнутого в пятницу одномесячного минимума 148,80 иены за доллар США и поднималась до отметки 147,74, в то время как Банк Японии начал свое двухдневное заседание, которое завершится во вторник.

Разрушительное новогоднее землетрясение в Японии и комментарии представителей центрального банка, свидетельствующие о его приверженности сохранению чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики, почти полностью исключили вероятность того, что по итогам текущего заседания Банк Японии откажется от отрицательных процентных ставок.

Одним из факторов, оказывающих поддержку японской иене, является истечение на этой неделе сроков действия большого количества валютных опционов и хеджирование этих контрактов, отмечают трейдеры.

Как показывают данные LSEG, хотя большинство истекающих в период с понедельника по четверг опционов с ценой исполнения 147,15-148,10 иены за доллар и являются небольшими, совокупная сумма по таким контрактам составляет около 2,6 млрд долларов.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,1% до 1,0888, а пара британский фунт/доллар незначительно выросла, до 1,27095. Торгово-взвешенный индекс доллара на момент написания статьи составлял 103,24, оставаясь без изменений по сравнению с предыдущим днем.

В январе доллар США укрепился наиболее сильно среди валют развитых рынков, при этом индекс доллара поднялся на 1,8% с начала года, хотя его ралли было неровным, так как инвесторы пытаются понять, когда ФРС начнет понижать ставки.

Котировки фьючерсов показывают, что трейдеры теперь ожидают начала понижения стоимости заимствований в мае, а не в марте, как полагали до прошлой недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций стабильно растет и с начала месяца повысилась уже на 30 базисных пунктов.

Тем не менее, между ожиданиями рынка и прогнозом руководителей ФРС относительно масштабов понижения ключевой ставки в текущем году по-прежнему сохраняется существенная разница, составляющая около 100 базисных пунктов.

Помимо Банка Японии, на текущей неделе, в четверг, также завершатся заседания Европейского центрального банка, Канады и Турции. На фондовых рынках будут изучать квартальную отчетность компаний, а напряженность в Красном море будет продолжать создавать преграды для международной торговли, нарушая логистические цепочки.

Направление дискуссий, связанных с дальнейшими действиями ЕЦБ, немного изменилось. В центральном банке уже практически признали, что следующим его шагом станет понижение стоимости заимствований, но при этом акцентируют, что оно произойдет позднее и будет менее масштабным, чем ожидают рынки.

Аналитики же ставят под сомнение точность прогнозов ЕЦБ относительно инфляции и ожидают пять понижений ключевой ставки до конца года.

"Руководство ЕЦБ, похоже, приходит к единому мнению, — отмечается в аналитической записке NatWest Markets. — И все же, мы считаем, что нет достаточного доверия к ЕЦБ по части ужесточения политики, а баланс рисков по-прежнему смещен в сторону смягчения".