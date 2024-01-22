МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США сегодня упали примерно на 5% до пятинедельного минимума на прогнозах снижения спроса и роста добычи, сообщило агентство Reuters. Погода в начале февраля, как прогнозируется, будет теплее нормы.

Тем временем объемы поставок газа на экспортные СПГ-терминалы в США выросли после падения до годового минимума в ходе прошлой недели, в течение которой отмечались сильные морозы. Из-за морозов дневной спрос на газ увеличился до рекордного максимума, а объемы добычи сократились до годового минимума в связи с промерзанием скважин.

Ближайшие фьючерсы на газ с поставкой в феврале на NYMEX понизились на 12,8 цента, или 5,1%, до 2,391 доллара за млн БТЕ. Контракты могут закрыться на минимальном уровне с 31 декабря.

Фьючерсы впервые с середины ноября снижаются пятую сессию подряд и вышли на территорию технической перепроданности впервые с середины декабря.

Хотя прошло всего около половины отопительного сезона с ноября по март, один из самых явных признаков отсутствия надежд рынка на дальнейшее повышение цен этой зимой заключается в том, что мартовские фьючерсы торгуются с рекордным дисконтом к апрельским контрактам в размере около 3 центов за млн БТЕ.

Март является последним месяцем зимнего сокращения запасов, а апрель — первым месяцем сезона пополнения запасов. Как указывают трейдеры, цены летом не должны превышать зимние котировки, поскольку газ используется для отопления преимущественно зимой. Спред между ценами в марте и апреле в отрасли считается очень опасным для инвесторов, поскольку резкие колебания котировок из-за изменения погодных прогнозов могут выдавить с рынка некоторых игроков. Например, в 2006 году так произошло с хедж-фондом Amaranth, который понес убытки более чем на 6 млрд долларов.

С учетом экстремально холодной погоды и рекордного спроса на газ в начале прошлой недели игроки увеличили чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на биржах NYMEX и ICE до максимумов с начала ноября. Об этом свидетельствует отчет Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период января сократилась до 102,8 млрд кубических футов в день против рекордного показателя декабря 108 млрд кубических футов в день.

За прошедшие несколько дней объемы добычи, вероятно, увеличились на 11,4 млрд кубических футов в день и в понедельник, по предварительной оценке, составили 101,9 млрд кубических футов в день. В период 8-16 января объемы добычи снизились на 17,2 млрд кубических футов в день до 12-месячного минимума 90,5 млрд кубических футов в день, в основном из-за промерзания и других неблагоприятных погодных эффектов.

Согласно метеопрогнозам, с 23 января по 6 февраля температура в 48 континентальных штатах будет оставаться выше нормы.

В LSEG прогнозируют, что спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, снизится со 143,2 млрд кубических футов в день на этой неделе до 123,5 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Текущий прогноз LSEG на эту неделю оказался выше пятничной оценки, тогда как прогноз на следующую неделю снизился.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов в январе снизились в среднем до 13,9 млрд кубических футов в день с 14,7 млрд кубических футов в день в декабре. Объем поставок в декабре был рекордным.

При этом ежедневные поставки на СПГ-терминалы в понедельник, по предварительной оценке, выросли примерно на 4,8 млрд кубических фунтов до 14 млрд кубических футов по сравнению с 17-22 января, после падения 16 января на 5,8 млрд кубических футов до 9,2 млрд кубических футов по сравнению с 13-16 января из-за морозов.