МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Американский индекс S&P 500 в понедельник достиг рекордного максимума при поддержке акций рыночных тяжеловесов и производителей полупроводников. Инвесторы ждут отчетов компаний о прибылях и сигналов о намерениях центральных банков понижать процентные ставки, передает Reuters.

S&P 500 достиг рекордного уровня, превзойдя пятничный максимум 4842,07 пункта. Акции тяжеловесов Alphabet, Meta Platforms* и Apple добавили более 1%.

Бумаги Nvidia, Advanced Micro Devices и Micron Technology подорожали на 0,6%-1,7%. Индекс полупроводникового сектора Philadelphia SE поднялся на 0,6% до рекордного максимума.

"Возможно, стоит ожидать дальнейшего роста еще на 5% перед коррекцией на 5% или больше. За период со Второй мировой войны именно так и развивались события каждый раз, когда рынок восстанавливал все утраченные в ходе медвежьего рынка позиции", — указал Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research.

После сильного роста в прошлом году ключевые индексы США в начале этого года застыли на фоне ослабления ожиданий инвесторами понижения ставок ФРС в марте из-за неоднозначных экономических данных и заявлений представителей центробанка.

Однако в пятницу ориентирный индекс S&P 500 закрылся на рекордном максимуме, подтвердив бычий тренд рынка от минимума на закрытии от октября 2022 года. Этому способствовал благоприятный прогноз тайваньского производителя микросхем TSMC, в том числе в сегментах искусственного интеллекта.

"ИИ теперь всегда будет маячить на фоне, но по мере приближения следующего заседания ФРС внимание переключится на американский центробанк. На мой взгляд, ФРС в целом подтвердит, что она начнет снижать процентные ставки только в мае", — добавил Стовалл.

Индикатор FedWatch показывает, что трейдеры оценивают вероятность понижения ключевой процентной ставки в США в марте на 25 базисных пунктов в 46% против более чем 80% в конце прошлого года.

На этой неделе в США ожидается выход индекса расходов на личное потребление (PCE), индексов менеджеров по снабжению (PMI), а также предварительных данных по ВВП за 4-й квартал. Эти данные могут оказать влияние на решения ФРС.

Отчеты о прибылях на этой неделе опубликуют Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel и Johnson & Johnson и другие крупные компании.

После закрытия рынка сегодня выйдут отчеты United Airlines Holdings, Brown & Brown и Zions Bancorp.

По данным LSEG на пятницу, у 84,6% компаний из S&P 500, уже опубликовавших отчеты, прибыль превзошла ожидания, тогда как на первой неделе сезона отчетности таких компаний было 93,1%.

Dow Jones Industrial Average на момент написания обзора вырос на 220,29 пункта, или 0,58%, до 38 084,09 пункта, S&P 500 добавил 27,20 пункта, или 0,56%, до 4867,01 пункта, а Nasdaq Composite — 113,45 пункта, или 0,74%, до 15 424,42 пункта.

Акции компании из сферы возобновляемой энергетики SolarEdge, повысились на 9,7% в свете планов сокращения примерно 16% мировой рабочей силы.

Бумаги Archer-Daniels-Midland обвалились на 18,5%. Финансовому директор Викраму Лутхару пришлось уйти в административный отпуск из-за расследования. Кроме того, компания снизила годовой прогноз прибыли.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превосходит число снижающихся в соотношении 4,21 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 3,01 к 1.

В S&P зафиксировано 73 новых 52-недельных максимума и два новых минимума, а в составе Nasdaq — 125 максимумов и 66 минимумов.

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