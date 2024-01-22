МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Британские фондовые рынки в понедельник повысились после того, как рекордное ралли на Уолл-стрит затмило опасения насчет замедления британской экономики и устойчивой инфляции, сообщило агентство Reuters.

Индекс голубых фишек FTSE 100 поднялся на 0,4%, а FTSE 250 подскочил на 1,1% и зафиксировал лучшую динамику за месяц.

Сектор застройщиков возглавил прирост, поднявшись на 2,5%. Акции Persimmon и Barratt Developments подорожали на 3,3% и 2,9% соответственно.

Сектор добычи недрагоценных металлов упал на 2,2% до минимума более чем за 4 месяца из-за перспектив вялого спроса, особенно в Китае.

Оба индекса в пятницу снизились третью неделю подряд после того, как более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции и спад розничных продаж вызвали опасения насчет потенциальной рецессии и умерили ожидания касательно снижения процентных ставок.

Опрос Reuters показал, что вероятность снижения ставок Банка Англии в следующем квартале или июле-сентябре оценивается примерно одинаково. Лишь с небольшим перевесом экономисты ожидают, что центробанк скорее понизит ставку до июля, так как инфляция опускается до целевого уровня.

Тем временем американский индекс S&P 500 достиг рекордного уровня вторую сессию подряд.