МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei во вторник поднимался до 34-летнего максимума, получив поддержку со стороны роста американских фондовых индексов до новых рекордных вершин, а также решения Банка Японии сохранить чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику без изменений, сообщает Reuters.

Индекс Nikkei подскочил на 1,2%, до 36 984,51 пункта, самого высокого уровня с февраля 1990 года. Затем индикатор снизился на фоне фиксации прибылей инвесторами.

По итогам торгов в понедельник японский индекс просел на 0,08%, до 36 517,57 пункта. За истекший период 2024 года он прибавил 9,12%. Таким образом, индекс Nikkei в этом году демонстрирует существенно более позитивную динамику, чем другие ключевые фондовые индексы.

"Происходит всего лишь фиксация прибыли", восходящий тренд сохраняется, отметил Секи Омори, главный стратег-аналитик по Японии в Mizuho Securities.

Мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии обеспечит поддержку фондовому рынку, и индекс Nikkei в ближайшие месяцы переместится в район 38 000, добавляет он.

По итогам заседания во вторник Банк Японии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне —0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций — на уровне 0%, как и ожидалось.

Технические индикаторы подают предупреждающие сигналы, а аналитики ежедневно говорят о вероятности отката индекса Nikkei. Индекс относительной силы (RSI) по-прежнему находится на уровне 75,7, намного выше отметки 70, которая сигнализирует о перекупленности.

Акции нескольких компаний, которые имеют существенный вес в корзине Nikkei, завершили торги падением, несмотря на укрепление в начале сессии.

В какой-то момент акции гиганта Tokyo Electron прибавили более 1%, но закрылись снижением на 1,74%, на сессионном минимуме. Бумаги компании Advantest обновили рекордный максимум вследствие повышения на 1,84%, но завершили торги падением на 1,5%.

Инвестор в секторе искусственного интеллекта SoftBank Group продемонстрировал рост на 1,22%, до 4-месячной вершины, но закрылся снижением на 0,31%. Акции Sony Group прибавили 0,78% и поднялись до 2-летнего максимума, но затем просели на 0,71%.