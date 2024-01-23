МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Китайские фондовые рынки во вторник завершили торги ростом, сообщило агентство Reuters. Сообщения Bloomberg о том, что Пекин рассматривает вопрос о пакете мер стимулирования фондового рынка на сумму 278 млрд долларов США, улучшили настроения инвесторов. Премьер-министр КНР Ли Кэцян ранее призвал к осуществлению проактивных мер стабилизации рынка.

Аналитики же скептически оценивают легитимность и эффективность возможных мер стимулирования.

Лидерами роста стали акции компаний энергетического сектора и автомобильной отрасли.

Бумаги China Shenhua Energy прибавили 2%, а BYD выросли на 1,35%. Акции Beijing Kingsoft Office подскочили на 3,6%, тогда как акции East Money Information повысились на 2,4%. China Tourism Group Duty Free потеряли 1,0%.

Индекс Shanghai Composite закрылся повышением на 0,5%, на 2770,98 пункта. Индекс Shenzhen Composite вырос на 0,95%, а индекс ChiNext Price прибавил 1,2%.