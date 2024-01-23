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https://1prime.ru/Financial_market/20240123/842866894.html
Иена восстановилась после заседания Банка Японии
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Японская иена восстановилась после первоначального снижения против доллара США, после того как Банк Японии не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики. Рынки... ПРАЙМ, 23.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Японская иена восстановилась после первоначального снижения против доллара США, после того как Банк Японии не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики. Рынки продолжают учитывать в котировках ожидания повышения процентных ставок в стране, отмечают в записке аналитики UniCredit Research, передает Reuters.
"Форвардная кривая все еще учитывает возвращение ключевой процентной ставки Банка Японии к нулевой отметке с июля и ее рост выше нуля к концу года", — указывают аналитики, добавляя, что это предотвращает устойчивый рост пары доллар/иена к 150 и выше.
Пара доллар/иена на момент написания статьи торгуется с понижением на 0,3%, по 147,654.