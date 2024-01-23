МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Японская иена восстановилась после первоначального снижения против доллара США, после того как Банк Японии не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики. Рынки продолжают учитывать в котировках ожидания повышения процентных ставок в стране, отмечают в записке аналитики UniCredit Research, передает Reuters.

"Форвардная кривая все еще учитывает возвращение ключевой процентной ставки Банка Японии к нулевой отметке с июля и ее рост выше нуля к концу года", — указывают аналитики, добавляя, что это предотвращает устойчивый рост пары доллар/иена к 150 и выше.

Пара доллар/иена на момент написания статьи торгуется с понижением на 0,3%, по 147,654.