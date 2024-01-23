МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Во вторник европейский фондовый рынок открылся без изменений. Снижение акций компаний сферы здравоохранения было частично компенсировано ростом бумаг горнодобывающих фирм. Инвесторы ждут запланированного на эту неделю заседания ЕЦБ, сообщает Reuters.

В 08.22 по Гринвичу индекс STOXX 600 находился на уровне 472,66 пункта.

Акции компаний, добывающих цветные и драгоценные металлы, поднялись на 1,4% благодаря росту цен на металлы на информации о том, что власти Китая намерены привлечь около 2 трлн юаней для стабилизации своего фондового рынка.

Акции компаний обрабатывающей промышленности выросли благодаря скачку на 2,2% бумаг Schindler Holdings, после того как в Jefferies повысили ее рейтинг до "покупать" с "держать".

Акции компаний сферы здравоохранения снизились на 0,36%, оказав давление на общий индекс.

В то же время акции Swatch потеряли 3,4% после выхода разочаровывающего отчета за 2023 год.

В 15.00 по Гринвичу выйдет предварительный индекс доверия потребителей в еврозоне.