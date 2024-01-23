МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы во вторник приблизились к месячным максимумам после того, как Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, сообщило агентство Reuters. Это оказало поддержку иене и акциям японских компаний. В то же время фондовый рынок Китая не слишком вдохновился сообщениями о том, что правительство скоро может прийти к нему на помощь.

Общемировой индекс MSCI All-World на момент написания статьи прибавил 0,2% и находился около месячного максимума, чему отчасти способствовал отскок гонконгского фондового рынка на 3% после падения накануне на фоне ускорения оттока иностранного капитала и активных продаж.

Фондовые индексы Китая продемонстрировали сдержанное восстановление, днем ранее опустившись до самого низкого за пять лет уровня. Власти КНР пообещали предпринять более эффективные меры стабилизации доверия рынка. Одной из данных мер может быть пакет стимулирования фондового рынка объемом 2 трлн юаней, сообщает Bloomberg News.

Настроения инвесторов улучшились благодаря возможному снижению стоимости заимствований в ключевых экономиках мира, в том числе в США, еврозоне и Великобритании. Вследствие этого индекс S&P 500 теперь находится в условиях бычьего рынка, а немецкий DAX приблизился к рекордным максимумам, зафиксированным в конце 2023 года.

Опасения относительно перспектив экономики Китая, особенно ситуации в секторе недвижимости страны, в последние несколько лет заставляют инвесторов поумерить свой интерес к китайским компаниям.

По словам экономиста Lombard Odier Сэми Чара, риск распространения агрессивных распродаж, которые происходили на рынках Китая на этой неделе, на другие части мирового финансового рынка довольно низок, но китайские инвесторы неизбежно понесли серьезные потери.

"Это профицитная экономика. Уровень сбережений в частном секторе весьма высок, поэтому не приходится говорить о риске заражения (других) финансовых рынков или же крахе финансовой системы", — отметил он.

"У Китая есть достаточно места для маневра, а также сбережений, которые позволяют предотвратить финансовые кризисы. Нельзя предотвратить лишь необходимость поглотить излишки, а значит, понести некоторые потери", — заключил он.

Китайский юань на оффшорном рынке продемонстрировал самый сильный однодневный рост против доллара США за месяц.

Банк Японии оставил процентные ставки на отрицательной территории, но просигнализировал об уверенности в том, что начинают формироваться условия для отказа от чрезвычайно мягкой политики. Это обеспечило поддержку иене и подтолкнуло индекс Nikkei к новому 34-летнему максимуму.

Иена нацелена на самый сильный однодневный рост за месяц, и пара доллар США/японская иена потеряла 0,75%, опустившись до сессионного минимума 146,99.

"По нашему мнению, апрель является самым ранним сроком начала обсуждения ужесточения политики… Риск скорее в том, что они решат действовать скорее позже, чем раньше апреля", — сказал Рэй Аттрилл из National Australia Bank.

Ралли на Уолл-стрит в понедельник привело индекс S&P 500 к закрытию на рекордном уровне второй день подряд, но это не обеспечило повышение европейским акциям. Индекс STOXX 600 снизился на 0,2% вследствие падения акций фармакологических компаний и производителей полупроводников.

Инвесторы ожидают отчета о прибыли Netflix, предполагая, что он в целом будет позитивным. Также ожидается отчет GE.

Пара евро/доллар США выросла на 0,2%, до 1,0906. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Ожидается, что ключевая процентная ставка останется без изменений. Пара британский фунт/доллар прибавила 0,2%, до 1,274. На следующей неделе пройдет заседание Банка Англии, посвященное денежно-кредитной политике.

Доходность гособлигаций США повысилась, так как инвесторы фиксировали прибыль после роста цен в понедельник. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта, до 4,122%, тогда как доходность 2-летних облигаций составила 4,395%, повысившись на 2 базисных пункта.

Цены на нефть во вторник в целом остаются без изменений после роста накануне на 2%. Атака беспилотника на топливный терминал в РФ спровоцировала перебои поставок.

На момент написания статьи фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 0,4%, по 80,34 доллара за баррель.