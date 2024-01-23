МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Японская иена во вторник торговалась волатильно: валюта снижалась после того, как Банк Японии сохранил крайне мягкую денежно-кредитную политику, но затем стала укрепляться, когда рынки уловили сигналы о том, что политика отрицательных процентных ставок уже подходит к концу, сообщает Reuters.

Тем не менее, после этого воодушевления иена придерживалась флэтовой линии, торгуясь по 148,0 за доллар. Ранее иена опускалась до 148,6 за доллар и росла до 146,9 за доллар.

Иена чутко реагирует на разницу в ставках в Японии и на других рынках. Против доллара США в этом году иена потеряла почти 5% ввиду изменения прогнозов рынка относительно сроков снижения процентных ставок в США.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда не намекнул на то, станет ли центробанк выводить краткосрочные процентные ставки с отрицательной территории на мартовском или апрельском заседании, как прогнозируют аналитики. Однако он сказал, что постепенно растет вероятность устойчивого достижения 2%-ного целевого уровня инфляции.

Уэда добавил, что многие компании приняли решение по зарплатам раньше обычного — переговоры по зарплатам обычно проходят весной — и профсоюзы требуют повышения оплаты труда.

"Банку Японии не нужно ждать окончания переговоров по зарплатам, прежде чем оценивать возможность нормализации политики, — считает валютный стратег OCBC Кристофер Вон. — Вероятно, представители центробанка Японии надеются сначала увидеть повышение зарплат в сравнении с предыдущим годом (которое в этом году более значительно, чем обычно), а затем уже будут принимать меры. Это вполне может означать, что мартовское заседание нельзя сбрасывать со счетов".

Пара евро/доллар США снизилась на 0,17% до 1,0865. Европейские инвесторы анализировали опрос банков еврозоны в поисках признаков того, насколько ужесточение денежно-кредитной политики ощущается в экономике.

Как показал опрос, банки в 4-м квартале 2023 года продолжали ограничивать доступ к кредитам, но число таких банков было меньше, чем в последние два года по состоянию на любой момент времени.

"Кажется, уже произошел почти полный переход от ужесточения денежно-кредитной политики к ужесточению финансовых условий, — считают экономисты в Nomura. — У некоторых сторонников ястребиного настроя это может вызывать опасения и приводить к изменению прогнозируемых им сроков снижения ставок. Однако, на наш взгляд, большинство членов Совета управляющих (ЕЦБ) довольны уже достигнутой степенью жесткости политики и рады тому, что этот переход замедляется. В связи с этим мы ожидаем снижение ставок с июня 2024 года".

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Процентные ставки, как ожидается, изменены не будут. Однако инвесторам будут интересны комментарии насчет перспектив политики. Сейчас на рынке в ценах учтена довольно высокая вероятность снижения ставок к апрелю.

Пара британский фунт/доллар США на момент написания статьи торговалась у флэтовой линии, по 1,2713. При этом фунт против евро достиг максимума с сентября на отметке 85,47 пенса за евро.

Основной экономической новостью в Великобритании был декабрьский дефицит бюджета, оказавшийся ниже оценок. Благодаря этим данным может появиться возможность для снижения налогов при объявлении бюджета

Индекс доллара США стабилизировался на уровне 103,39.

Сообщения о том, что Пекин рассматривает пакет мер, призванный поддержать испытывающий трудности китайский рынок акций, оказали повышательное давление на юань и австралийский доллар, который часто считают ликвидным аналогом позиций в Китае.

О рассмотрении властями Китая мер по стабилизации рынка акций во вторник сообщило агентство Bloomberg News, сославшись на осведомленные источники.

Пара доллар США/оффшорный юань снизилась на 0,3% до 7,1722. Австралийский доллар в определенный момент набирал более 0,5%, а на момент написания статьи торговался с повышением на 0,3%, по 0,6590 доллара США.

"Новости (о Китае) стимулировали к росту прокси рисков, в том числе австралийский доллар, новозеландский доллар… — отметил Вон. — Пока неясно, это просто разговоры или это будет реализовано в скором времени, в результате чего данные валюты могут повыситься".