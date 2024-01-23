МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Британский фунт сегодня вырос против евро до максимума за четыре месяца после выхода благоприятных данных по экономике Великобритании и на фоне ожиданий более позднего снижения процентных ставок Банка Англии по сравнению с другими мировыми центробанками, сообщило агентство Reuters.

Ранее в ходе сессии евро понизился до 85,48 пенса, минимума с начала сентября. На момент написания обзора евро опустился на 0,12% до 85,53 пенса.

Тем временем пара фунт/доллар стабилизировалась на уровне 1,2711.

Как указали аналитики Monex Europe, ожидания касательно британской экономики "в целом улучшаются".

"Длинные позиции по фунту на основе подхода относительной стоимости лучше всего отыгрываются против циклически слабых валют, например, евро и канадского доллара. С начала года эти две валюты упали против фунта более чем на 1%", — добавили аналитики.

Вышедшие во вторник данные Национального бюро статистики (ONS) показали, что дефицит бюджета Великобритании в декабре оказался меньше ожиданий. Это создает возможности для снижения налогов в рамках бюджетного плана, презентация которого запланирована на март.

Главный вопрос для фунта в среднесрочной перспективе заключается в том, будет ли Банк Англии снижать процентные ставки позднее, чем ФРС и ЕЦБ, и как сильно он планирует их понизить.

Заседание ЕЦБ в этот четверг может дать некоторые подсказки. На рынке ожидается, что центробанк оставит текущие ставки без изменений, и внимание переключится на то, как сильно центробанк попытается умерить ожидания рынка касательно снижения ставки уже в апреле.

В рыночных котировках сейчас заложена примерно 50%-ная вероятность начала снижения ставок Банка Англии в мае. Но даже этот срок может показаться слишком ранним с учетом высказанных центробанком опасений насчет устойчивой инфляции.

"Многие факторы должны сойтись для старта цикла смягчения политики уже в мае, особенно с учетом того, что Банк Англии уделяет больше внимания переменным, характерным для поздней стадии цикла, включая рост зарплат и инфляции цен на услуги", — указали аналитики Deutsche Bank.

Иена торговалась нестабильно. Как и ожидалось, на заседании во вторник Банк Японии оставил в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику, однако рынки выявили сигналы о приближающемся отказе от политики негативных процентных ставок.

Пара фунт/иена стабилизировалась на уровне 188,11, чуть ниже максимума прошлой недели на 188,91, который оказался самым высоким уровнем с 2015 года.