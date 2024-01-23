МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 завершил торги с минимальными изменениями. Как сообщает Reuters, рост акций поставщиков металлов был нивелирован снижением акций страховщиков, не относящихся к сектору страхования жизни. Инвесторы анализировали отчеты компаний и ждали выхода экономических данных, надеясь, что они прояснят планы Банка Англии по смягчению денежно-кредитной политики.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 остался у флэтовой линии, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 потерял 0,4%.

Рост возглавили акции поставщиков промышленных металлов, набравшие 2,1%. Эта сессия стала для них лучшей почти за шесть недель на фоне роста цен на большинство металлов. Росту цен на металлы способствовало сообщение о том, что власти Китая обдумывают пакет мер для поддержки рынка акций.

Акции таких горнорудных компаний, как Rio Tinto, Glencore и Anglo American, повысились на 1,8%-2,2%.

Подъем был ограничен по вине акций страховых компаний, не относящихся к сфере страхования жизни. Акции этих фирм просели на 1,8%.

Инвесторы ждут данные по деловой активности в Великобритании и потребительскому доверию, которые должны выйти на этой неделе. Они рассчитывают получить представление о состоянии экономики страны и понять, какой курс выберет Банк Англии в отношении процентных ставок.