МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в начале торгов во вторник снизились примерно на 3% до минимума за пять недель, сообщило агентство Reuters. На динамику повлияли прогнозы дальнейшего снижения спроса и роста добычи. Как минимум до начала февраля включительно температура воздуха будет выше нормы.

Снижению цен не помешало то, что объемы поставок газа на экспортные СПГ-терминалы в США за последнюю неделю выросли после падения до годового минимума во время арктического циклона, охватившего страну на прошлой неделе. Из-за морозов дневной спрос на газ увеличился до рекордного максимума, а объемы добычи сократились до годового минимума в связи с промерзанием скважин.

Ближайшие фьючерсы на газ с поставкой в феврале на NYMEX понизились на 8 центов, или 3,3%, до 2,339 доллара за млн БТЕ. Контракты могут закрыться на минимальном уровне с 13 декабря и снизиться по итогам шестой сессии подряд — впервые с конца октября. Кроме того, они впервые с середины декабря оказались на территории технической перепроданности.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в 48 континентальных штатах США за истекший период января сократилась до 102,8 млрд кубических футов в день против рекордного показателя декабря 108 млрд кубических футов в день.

Ежедневные поставки на СПГ-терминалы во вторник, по предварительной оценке, выросли по сравнению с 17-23 января примерно на 11,4 млрд кубических фунтов до 101,9 млрд кубических футов. При этом 16 января они выросли на 17,2 млрд кубических футов в день до 12-месячного минимума 90,5 млрд кубических футов в день в сравнении с 8-16 января, в основном из-за промерзания и других неблагоприятных погодных эффектов.

Согласно метеопрогнозам, как минимум до 7 февраля температура в 48 континентальных штатах будет оставаться выше нормы.

В LSEG прогнозируют, что спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, снизится со 143,0 млрд кубических футов в день на этой неделе до 122,6 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Текущий прогноз LSEG на эту неделю оказался ниже вчерашней оценки.

Для сравнения, 16 января, во время арктического циклона, наблюдался рекордный суточный спрос в размере 168,4 млрд кубических футов.

Поставки газа из США в Мексику по трубопроводам за истекший период января выросли до среднего значения 5,7 млрд кубических футов против 4,7 млрд кубических футов в декабре. Однако показатель остается заметно ниже месячного рекорда в размере 7,0 млрд кубических футов, зафиксированного в августе.

Аналитики полагают, что в ближайшие месяцы экспорт в Мексику вырастет — как только мексиканский экспортный терминал американской компании New Fortress Energy в Альтамире начнет принимать газ из США для производства СПГ на экспорт.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов в январе снизились в среднем до 13,9 млрд кубических футов в день с 14,7 млрд кубических футов в день в декабре. Объем поставок в декабре был рекордным.

Между тем суточные поставки газа на СПГ-терминалы, по предварительным оценкам, во вторник выросли примерно на 4,6 млрд кубических футов до 13,9 млрд кубических футов. При этом во время морозов 13-16 января поставки снизились на 5,8 млрд кубических футов и 16 января составили 9,2 млрд кубических футов, минимум за год.

США в 2023 году заняли первое место в мире по поставкам СПГ, опередив недавних лидеров — Австралию и Катар. Заметный рост цен на газ в мире стимулировал дополнительный экспорт из США, отчасти по причине перебоев в поставках и санкций в связи с военными действиями России на Украине.

Фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF на момент написания статьи торговались вблизи пятимесячного минимума, по 9 долларов за млн БТЕ, и контракты JKM с поставкой в Азию достигли семимесячного минимума на отметке 9 долларов.