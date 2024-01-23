МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках во вторник завершились в минусе. Как сообщает Reuters, инвесторы воздерживались от крупных позиций в преддверии заседания ЕЦБ, которое пройдет на этой неделе. Рост горнодобывающего сектора помог ограничить потери.

Панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,3%. Секторы коммунально-энергетических компаний и недвижимости потеряли 0,8% и 1,3% соответственно, а сектор здравоохранения упал на 0,9%.

CAC 40 и DAX откатились на 0,3%, а британский FTSE 100 завершил торги у флэтовой линии.

Сектор добычи цветных и драгоценных металлов прибавил 2% на фоне роста цен на большинство базовых металлов. Цены на медь получили поддержку от надежд на то, что власти Китая внедрят больше мер для стимулирования экономики.

Акции зависимых от Китая производителей предметов роскоши LVMH, Kering и Richemont подорожали на 1,1%-1,7%.

Как показали сегодня официальные данные, индекс потребительского доверия в еврозоне в январе опустился на 1 пункт по сравнению с декабрем.

Трейдеры уже полностью уверены, что на ближайшем заседании в четверг ЕЦБ возьмет паузу и не станет менять ставки. При этом за весь год трейдеры ожидают снижение ставок примерно на 130 базисных пунктов и оценивают вероятность первого снижения в июне почти в 97%.

Ведущий испанский индекс отстал от других региональных индикаторов, понизившись на 1,1%. Акции Iberdrola упали на 1,9% после того, как Barclays снизил их рейтинг с "выше рынка" до "наравне с рынком".

Согласно данным LSEG I/B/E/S, общая прибыль компаний из STOXX 600 в 4-м квартале 2023 года, как ожидается, снизилась на 8,8% по сравнению с 4-м кварталом 2022 года. На прошлой неделе ожидалось падение прибыли на 7,1%.