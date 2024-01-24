МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Японские фондовые индексы закрылись с понижением, испытывая давление со стороны падения котировок компаний сферы недвижимости, тогда как доходность японских гособлигаций выросла, сообщило агентство Reuters.

Акции Mitsui Fudosan упали в цене на 4,2%, а Mitsubishi Estate — на 3,8%. Котировки Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 5,2%, а Sumitomo Mitsui Financial Group — на 4,0%.

Доходность 10-летних гособлигаций Японии повысилась на 8,5 базисного пункта, до 0,720%. Индекс Nikkei Stock Average упал на 0,8%, до 36226,48 пункта.

В фокусе внимания инвесторов находится отчетность компаний. Позднее в среду будут опубликованы квартальные результаты Nidec.

Пара доллар США/японская иена на момент написания статьи торговалась по 147,93, ниже уровня закрытия североамериканских торгов во вторник 148,36.