МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в среду, чему способствуют опасения по поводу слабости спроса, а также укрепление доллара США. В то же время эскалация геополитической напряженности ограничивает пространство для падения котировок, передает Reuters.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 03.33 по Гринвичу потеряли 14 центов, или 0,1%, и торговались по 79,41 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 11 центов, или 0,2%, до 74,26 доллара за баррель.

Согласно представленным накануне данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США на неделе 13-19 января сократились на 6,67 млн баррелей. Запасы бензина же выросли на 7,2 млн баррелей, что породило беспокойство относительно слабости спроса на топливо в стране, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти.

Еженедельные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по коммерческим запасам нефти будут представлены позднее в среду.

Доллар США продолжает торговаться вблизи 6-недельных максимумов, и это негативно отражается на котировках нефти. Нефть становится менее доступной для держателей иных валют.

Участники рынка между тем все больше укрепляются во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет торопиться со снижением ставок, учитывая устойчивость экономики страны.

"Если бы не геополитическая ситуация, то нефть значительно бы снизилась в цене. Со временем, вероятно, премия за риск, связанный с предложением, будет отделена от премии за риск, связанный с геополитикой, как в случае с российско-украинским конфликтом", — сказал Викас Двиведи из Macquarie.

"При отсутствии эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть в 1-м квартале 2024 года будут оставаться в пределах текущего диапазона. Мы не ожидаем сокращения предложения", — добавил он.

Во вторник США и Великобритания вновь нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. В то же время с конца ноября хуситы осуществили 26 атак на коммерческие суда в Красном море. На этот маршрут ранее приходилось около 12% мировой торговли нефтью.

Между тем добыча нефти на ливийском месторождении Шарара, которое обеспечивает 300 000 баррелей в день, была возобновлена 21 января.

Добыча нефти в Северной Дакоте также восстанавливается после приостановки в связи с погодными условиями, но все же остается на 300 000 баррелей в день ниже обычных уровней. В середине января из-за заморозков производство нефти в штате было сокращено на 425 000 баррелей в день.