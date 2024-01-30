МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли во вторник, так как более высокий прогноз мирового экономического роста и эскалация напряженности на Ближнем Востоке нивелировали опасения вокруг спроса со стороны Китая, сообщило агентство Reuters.

К 16.44 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть Brent, срок исполнения по которым истекает в среду, выросли в цене на 59 центов, до 82,99 доллара за баррель. Более активно торгующиеся апрельские фьючерсы подорожали на 69 центов, до 82,52 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI выросли 1,10 доллара, до 77,88 доллара за баррель.

Международный валютный фонд во вторник повысил прогноз мирового экономического роста, а также прогнозы для США и Китая, ввиду более быстрого, чем ожидалось, снижения инфляции.

В понедельник контракты на обе марки нефти подешевели более чем на 1 доллар. Углубление кризиса в секторе недвижимости Китая после принятия гонконгским судом постановления о ликвидации China Evergrande Group подогрели опасения насчет спроса.

"Опасения относительно того, что мы видим в Китае, сохраняются, однако фундаментальные показатели экономики довольно позитивны в том, что касается рисков для предложения", — говорит Фил Флинн, аналитик e Futures Group.

Дополнительную поддержку рынку оказал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что он решил, как отреагировать на атаку беспилотников, и рассматривает вопрос о том, как наказать поддерживаемых Ираном боевиков, не спровоцировав более широкомасштабную войну.

Что касается предложения, то хотя встреча ОПЕК+ 1 февраля вряд ли приведет к принятию решения по нефтяной политике группы на апрель, аналитики надеются, что она сможет пролить свет на планы относительно добычи.

Компания Saudi Aramco, оценивая перспективы будущего спроса, заявила, что получила директиву от Министерства энергетики Саудовской Аравии поддерживать максимальную устойчивую мощность на уровне 12 миллионов баррелей в сутки и не продолжать увеличивать ее до 13 миллионов баррелей в сутки.

Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти.

Между тем аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились примерно на 900 000 баррелей.