МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В понедельник, после оптимистичного завершения прошлой недели, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без значительных изменений. Инвесторы ждут ряда данных, которые могут пролить свет на динамику понижения ставок ФРС.

За четырехмесячное ралли на Уолл-стрит было достигнуто несколько важных отметок, и в том числе в пятницу индекс S&P 500 впервые закрылся выше 5000 пунктов, а Nasdaq непродолжительное время находился выше 16 000 пунктов, приблизившись к историческому максимуму, впервые достигнутому в ноябре 2021 года.

"Теперь инвесторы задумались, не стоит ли зафиксировать часть прибыли в преддверии вероятного спада на рынке из-за истощения после роста до такой важной отметки, — пояснил Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research. — Краткосрочные коррекции после ралли уже были, но совсем незначительные, и их стоит рассматривать скорее как причину для покупки, а не выхода с рынка".

Во многом этот сильный рост обеспечили акции крупных корпораций, связанных с искусственным интеллектом, а также поддержка со стороны ожиданий понижения процентных ставок и оптимистичных прогнозов, сделанных компаниями. По данным LSEG, компании, динамику акций которых отражает индекс S&P 500, прогнозируют на этот год рост прибыли на 9,7%.

Согласно LSEG, форвардный мультипликатор цена/прибыль у S&P 500 вырос на прошлой неделе до 20,4х, заметно превысив среднее историческое значение — 15,7х. Это вызвало некоторые опасения насчет высоких оценок.

Индекс потребительских цен (CPI) в США, который выйдет во вторник, подскажет трейдерам потенциальный график смягчения политики ФРС в этом году.

Также на этой неделе выйдут отчеты по индексу цен производителей (PPI), промышленному производству, розничным продажам и рынку жилья за январь и предварительный февральский индекс настроений потребителей по версии Мичиганского университета.

Поскольку выходит все больше данных, указывающих на устойчивость экономики, представители центробанков фактически смогли изменить ожидания инвесторов относительно скорого снижения ставок. Индикатор FedWatch показывает, что они учитывают в котировках понижение ключевой ставки ФРС в мае на 25 базисных пунктов с вероятностью 61% против 95% в начале года.

На сегодня запланированы выступления управляющей центрального банка Мишель Боуман, президента Федерального резервного банка Ричмонда Томаса Баркина и его коллеги из Миннеаполиса Нила Кашкари. Инвесторы будут анализировать их комментарии на предмет намеков на сроки снижения ставок.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 25 пунктов, или 0,06%, e-mini на S&P 500 снизились на 0,25 пункта, то есть были у флэтовой линии, e-mini на Nasdaq 100 выросли на 0,25 пункта.

Акции Trimble на премаркете прибавили 8,6% в преддверии выхода результатов. На этой неделе ожидается отчетность таких компаний, как Coca-Cola, Biogen и Airbnb.

Бумаги Citigroup подешевели на 1,4%. Как сообщило Reuters, американские регуляторы призвали банк немедленно изменить способ оценки риска неисполнения обязательств торговых партнеров. Кроме того, собственные аудиторы Citigroup пришли к выводу, что план улучшения внутреннего надзора банка недостаточно эффективен.

Акции Diamondback Energy на премаркете выросли на 0,9%. Компания объявила о сделке по приобретению Endeavor Energy Partners, крупнейшей частной нефтегазовой фирмы среди работающих в Пермском бассейне, за 26 млрд долларов.