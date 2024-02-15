МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на золото выросли в четверг после того, как более слабые, чем ожидалось, данные США столкнули вниз доллар и доходность казначейских облигаций. Между тем внимание рынка переключилось на комментарии нескольких представителей Федеральной резервной системы в поисках сигналов о сроках понижения процентных ставок.

По состоянию на 15.05 по Гринвичу золото на рынке спот выросли в цене на 0,6% до 2003,67 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,6% до 2015,50 доллара.

Розничные продажи в США в январе сократились больше, чем ожидалось. Другой отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что число первичных заявок на пособие по безработице упало на 8000 до 212 000.

Индекс доллара продолжил снижаться, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала после выхода данных, сделав не приносящее доход золото более привлекательным для зарубежных покупателей.

Основным драйвером золота в краткосрочной перспективе являются ожидания относительно процентных ставок. Существует риск, что золото останется под давлением в краткосрочной перспективе до тех пор, пока ФРС не объявит, что пришла пора снижать ставки, говорит Крис Гаффни, президент по мировым рынкам в EverBank.

Вышедшие во вторник данные показали неожиданный скачок потребительских цен в США, что заставило цены на золото упасть на 1,4%.

Руководители ФРС, вероятно, подождут до июня, прежде чем снижать ставки, считают трейдеры после данных по инфляции. Повышенные ставки приводят к увеличению альтернативных издержек при владении золотом.

Сейчас в центре внимания будут данные по ценам производителей, выходящие в пятницу. Также на этой неделе ожидаются выступления как минимум трех представителей ФРС.

После выхода данных доллар США подскочил на 0,6% и достиг против других валют максимума за три месяца. Из-за этого золото стало менее доступным для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США тоже повысилась.

Цены на палладий выросли на 3,1% до 963,63 доллара за унцию. В среду цены подскочили более чем на 8%.

Цена на платину на рынке спот выросла на 1,2% до 900,10 доллара за унцию, а серебро подорожало на 2,4%, до 22,90 доллара.