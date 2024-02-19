МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник в Азии достигли самого высокого уровня почти за семь дней, так как ослабление доллара США и эскалация напряженности на Ближнем Востоке способствовали росту спроса на активы-убежища.

По состоянию на 03.35 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,4%, до 2021,09 доллара за унцию, максимума с 13 февраля. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,4% и торговались по 2032,40 доллара.

"В геополитической ситуации, которая указывает на то, что напряженность будет сохраняться более длительное время, золото получает новый импульс к росту со стороны притока капитала в активы-убежища", — сказал рыночный стратег-аналитик IG Йип Джун Ронг.

Зарегистрированное в Великобритании грузовое судно, как сообщается, было атаковано в Баб-эль-Мандебском проливе в воскресенье, а агентство по морским торговым операциям Великобритании заявило о том, что неподалеку от Йемена команда покинула свое судно после взрыва.

Индекс доллара же снизился на 0,1%, что сделало золото более доступным для держателей иных валют.

В центре внимания находятся протоколы январского заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут представлены в среду.

"Протоколы ФРС будут изучаться на предмет более явных намеков на дальнейшую политику центрального банка. Любое ужесточение риторики руководства ФРС, вероятно, возобновит опасения относительно того, что ставки будут удерживаться на высоких уровнях в течение более длительного времени, и это будет плохой новостью для золота", — отмечает Джун Ронг.

Президент ФРС-Чикаго Остан Гулсби в среду заявил, что ФРС должна опасаться слишком долгого ожидания перед снижением процентных ставок, несмотря на данные, указывающие на более сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен в январе.

Президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик в пятницу заявил, что ему нужно больше данных, чтобы удостоверится в том, что инфляционное давление действительно снижается, но он не исключает возможности снижения ставок в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев.

Участники рынка видят 77%-ю вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в июне, согласно CME Fed Watch Tool. Более низкая стоимость заимствований уменьшает альтернативные издержки владения золотом.

Платина на рынке спот потеряла 0,4% и торговалась по 902,37 доллара, палладий прибавил 0,9%, до 958,66 доллара, а серебро подешевело на 1,2%, до 23,12 доллара.