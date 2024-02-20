МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России обратил внимание на механизм расчета комиссий, которые взимают с инвесторов при первичных размещениях акций (IPO), регулятор не считает его "супердобросовестной практикой", заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Мосбиржа ожидает роста числа IPO и SPO в 2024 году

"На сегодняшний день, собирая заявки, на брокерских счетах обездвиживается какая-то часть активов относительно той заявки, которую сделал потенциальный инвестор, и в итоге это приводит к тому, что неделю, а то и больше эти средства находятся на счетах банков, брокеров, и на них не уплачивается доход, и они фактически заморожены", — сообщил он на Российском форуме финансового рынка.

По его словам, потенциальные инвесторы, особенно когда они еще в рамках переподписки не получают весь требуемый объем тех акций, на которые рассчитывали, находятся в дискомфортной ситуации.

"Часть брокеров берет комиссии не с тех бумаг, которые в итоге получил инвестор, а именно с общей суммы его заказа, которая размещается. И в ряде случаев практически получается, что комиссия может достигать 5% относительно стоимости тех бумаг, которые он реально получит с учетом своих вложений. Это очень высоко и снижает доходность сделок в рамках вложений при IPO и SPO и, может быть, повышает в этом смысле интерес к иным инструментам финансового рынка", — сказал он.

"Нам представляется, что это вряд ли можно считать супердобросовестной практикой. Я думаю, речь идет больше об использовании ажиотажа на качественные финансовые инструменты", — обратил внимание Чистюхин.

"Конечно, нам имеет смысл вместе с профессиональным сообществом серьезно на эту ситуацию посмотреть и попробовать найти какие-то дополнительные пути решения", — заключил он.