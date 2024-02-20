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Мосбиржа ждет изменений в законодательстве о собраниях акционеров
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Московская биржа ожидает от законодателей разрешения эмитентам проводить очно-заочные годовые собрания акционеров, сказал глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов на... ПРАЙМ, 20.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает от законодателей разрешения эмитентам проводить очно-заочные годовые собрания акционеров, сказал глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов на втором Российском форуме финансового рынка.
С весны 2020 года акционерные общества в России могут проводить годовое общее собрание акционеров лишь в форме заочного голосования, вне зависимости от наличия или отсутствия решения органа управления акционерного общества.
"Мне кажется, основание ущемлять права инвесторов участвовать в собраниях, разрешая эмитентам проводить заочные годовые собрания, на сегодня таких аргументов нет. Поэтому нужна очно-заочная форма, где технологично, не приезжая в одну комнату, но тем не менее, формат собраний будет очный с дистанционным участием миллионов наших инвесторов", — заявил Швецов.
"Мы в период пандемии (ковида — ред.) жили с временным законом, который позволял делать это заочно, по понятным причинам. Пандемия закончилась", — сказал также Швецов, добавив, что биржа очень ждет, что Дума и Совет Федерации наконец-то примут законом о проведении таких "гибридных акционерных собраний в очно-заочной форме".