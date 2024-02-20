МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает от законодателей разрешения эмитентам проводить очно-заочные годовые собрания акционеров, сказал глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов на втором Российском форуме финансового рынка. Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже превысило 30 миллионов

С весны 2020 года акционерные общества в России могут проводить годовое общее собрание акционеров лишь в форме заочного голосования, вне зависимости от наличия или отсутствия решения органа управления акционерного общества.

"Мне кажется, основание ущемлять права инвесторов участвовать в собраниях, разрешая эмитентам проводить заочные годовые собрания, на сегодня таких аргументов нет. Поэтому нужна очно-заочная форма, где технологично, не приезжая в одну комнату, но тем не менее, формат собраний будет очный с дистанционным участием миллионов наших инвесторов", — заявил Швецов.

"Мы в период пандемии (ковида — ред.) жили с временным законом, который позволял делать это заочно, по понятным причинам. Пандемия закончилась", — сказал также Швецов, добавив, что биржа очень ждет, что Дума и Совет Федерации наконец-то примут законом о проведении таких "гибридных акционерных собраний в очно-заочной форме".