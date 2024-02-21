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2024
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Расписки Qiwi подешевели в начале торгов на Мосбирже
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РАСПИСКИ QIWI ПАДАЮТ НА 25% НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ — ДАННЫЕ ПЛОЩАДКИ РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПАДАЕТ НА 1,06% — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ ПРАЙМ, 21.02.2024
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. РАСПИСКИ QIWI ПАДАЮТ НА 25% НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ — ДАННЫЕ ПЛОЩАДКИ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПАДАЕТ НА 1,06% — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ