МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих расписок Qiwi, но акции компании продолжили ценовой обвал, достигший 50%, следует из сообщения торговой площадки. Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа 21.02.2024, 12-09 (мск) изменены значения нижней (до 240,5) границы ценового коридора и нижней (до 120,26 рубля, эквивалентно ставке 75,0%) границы диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги Qiwi (iQIWI)", — говорится в сообщении.

К 12.19 мск расписки Qiwi падают 43% 274 рублей. Объем торгов ими составляет 994 миллиона рублей. Минутами ранее цена расписки максимально падала на 49,9% — до минимально разрешенной на текущий момент цены 240,5 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз.

Московская биржа проводит еще один дискретный аукцион по распискам Qiwi, возобновление торгов в обычном режиме ожидается в 12.54 мск, следует из сообщения торговой площадки.

"iQIWI. По состоянию на 12:20:00 текущая цена составила 269,5 рубля. (Отклонение — 25.55 %). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от текущей цены на момент начала предыдущего дискретного аукциона (362 рубля). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12:24:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", говорится в сообщении.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.54 мск.

Ранее в среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.