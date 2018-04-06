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Иена дорожает к доллару на усилении напряженности торговых отношений США и КНР


Рынки / Валюта

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару в пятницу утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы после того, как президент США Дональд Трамп поручил подумать о повышении пошлин для Китая на 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск курс доллара к иене снижался до 107,34 иены за доллар со 107,39 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,2239 доллара за евро с 1,2241 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 90,45 пункта.

Спрос на более надежную японскую валюту увеличивается в пятницу после того, как стало известно, что Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов.

"Последнее заявление Трампа по пошлинам означает, что тема торговой войны вряд ли скоро уйдет с поля зрения рынков. Учитывая резкие скачки настроений инвесторов на этой неделе, последнее, что нужно рынкам сейчас - это еще больше неопределенности", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).

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