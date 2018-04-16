Рубль днем пытается перейти к коррекционному росту

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рубль днем пытается выйти в плюс против основных резервных валют на фоне сходного поведения нефтяных котировок в мире, отмечают трейдеры.

Локальное ослабление геополитических рисков и словесные интервенции поддерживают курс рубля, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 2 копейки, до 62,03 рубля, курс евро рос на 25 копеек и равнялся 76,80 рубля.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Российская валюта в понедельник пытается продолжить коррекцию, отмечавшуюся в конце прошлой недели.

Таким образом, опасения по поводу неожиданного субботнего ракетного удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции не оправдались, и рубль с утра продемонстрировал умеренное снижение, а затем и вовсе выходил в плюс.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Силы коалиции выбрали для этого наиболее комфортное для финансовых рынков время, выходные дни, чтобы ограничить негативное влияние на них. Кроме того, большая часть ракет была перехвачена ПВО Сирии и не была направлена на объекты российской военной инфраструктуры, рассуждают аналитики Райффайзенбанка.

Ракетный обстрел носил предупредительный характер, и инвесторы могут расценить это как положительный знак, свидетельствующий о нежелании Запада усугублять противостояние на Ближнем Востоке, отметил Ален Сабитов из ИК "Фридом Финанс".

Это понизило геополитические риски, резко возросшие в начале прошлой недели. К тому же нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, пытаясь выйти в плюс – в район 72 долларов за баррель сорта Brent.

Поддержку рубль получил и от словесных интервенций. Так, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила ранее в понедельник, что Банк России имеет полный набор инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке страны и готов его задействовать, однако пока не видит необходимости специального вмешательства в ситуацию.

Г лава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, в свою очередь, заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может пойти как вверх, так и вниз - регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. Повышение этого показателя обычно поддерживает курс нацвалюты.

В итоге доллар и евро днем менялись разнонаправленно к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота"при этом оставалась немного ниже уровня 4,45 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Уже сегодня США пообещали расширить санкции против России, которые затронут "компании, занимающиеся поставкой оборудования Асаду или связанные с использованием химоружия", отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Подобная формулировка предполагает, что крупнейшие российские компании (в частности, находящиеся в публичном поле) не должны быть затронуты новыми мерами. Правда, логика действия американских властей в части санкций остается не совсем ясной для нас. Как следствие, режим торгов на российском финансовом рынке останется крайне нервным и волатильным – с краткосрочным фокусом на масштаб и риторику новых санкционных решений США", - добавил он.

Пока более устойчивого и уверенного восстановления позиций рубля не ожидается в силу сохранения внешних рисков для отечественных активов, резюмирует Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".