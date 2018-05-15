Биткоин продолжает находиться на уровне $8,7-8,8 тыс после отката на прошлой неделе

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник утром умеренно дорожает после заметного отката по итогам прошлой недели, Ethereum также прибавляет в стоимости на новостях о запуске торговли криптовалютой на площадке CME Group, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.07 мск биткоин дорожал на 4,38%, до 8,78 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 4,59%, до 8,738 тысячи долларов, на OKEx - на 4,34%, до 8,732 тысячи долларов. Днем ранее биткоин находился примерно на тех же уровнях.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 4,71%, до 736,79 доллара, Ripple - на 4%, до 0,749 доллара, Bitcoin Cash на 3,59%, до 1436,12 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 408,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

Ethereum дорожает на новостях о том, что крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) запустил индекс этой криптовалюты на своей торговой площадке. По мнению ряда опрошенных телеканалом CNBC аналитиков, это может означать скорый запуск фьючерсов на вторую по популярности криптовалюту. Ранее, в декабре CME Group начал торговлю фьючерсами на биткоин, что совпало с историческим максимумом стоимости этой валюты (в районе 20 тысяч долларов).

"Прошедшая неделя была неудачной для рынка криптовалют. Биткоин снизился с 9,6 до 8,7 тысячи долларов, минимум был на уровне 8,2 тысячи. На этой неделе мы ожидаем завершения коррекции и продолжение роста", - заявил РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов. По словам эксперта, биткоин сейчас будет стремиться к отметке в 11 тысяч долларов.