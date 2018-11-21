МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ Рубль вечером повышался к доллару и к евро на фоне попыток рынка нефти скорректироваться вверх.

Сигналы от ЦБ РФ в виде заявлений его главы Эльвиры Набиуллиной и Минфина РФ – в виде итогов аукциона по размещению ОФЗ оказали поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск снижался на 45 копеек — до 65,71 рубля, курс евро — на 33 копейки — до 74,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Рубль в среду вечером повышался против доллара и евро, отыгрывая попытки отскока рынка нефти после 6-процентного провала накануне. Впрочем, данные минэнерго США зафиксировали рост запасов в стране на 4,9 миллиона баррелей, до 446,9 миллиона баррелей, хотя аналитики, ожидали повышения показателя только на 2,5 миллиона баррелей.

Рубль получил поддержку от слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о смещении баланса рисков для российской экономики в сторону их проинфляционной составляющей, что означает сохранение жесткой денежно-кредитной политики.

Поддержка рублю также пришла и от итогов двух аукционов Минфина России, на которых он в полном объеме разместил ОФЗ серий 26223 и 25083 на все 20 миллиардов рублей (по номиналу) при совокупном спросе в 51,081 миллиарда.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 0,4-0,6%. Рублевая цена марки Brent сползла в район уровня 4,15 тысячи за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,3-66,5 рубля, евро – в коридоре 74,3-75,7 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Спокойствию на валютном рынке в ближайшие дни может помешать потребность экспортеров в рублевой ликвидности, которую они направят на налоговые выплаты, что поспособствует повышенному предложению валюты, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате, в случае боковой динамики на рынке энергоносителей, пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 65", — добавил он.