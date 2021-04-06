МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российской национальной валюте мешает укрепиться сразу несколько факторов, заявил в беседе с "Российской газетой" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Накануне валютные торги на Московской бирже закрылись достаточно высоко: 76,35 рубля за доллар и выше 90,15 рубля за евро. При этом рубль еще может до какого-то уровня ослабнуть.

"Российский валютный рынок по-прежнему пребывает в каком-то настороженном оцепенении. Ситуация странная и смешанная", — оценил эксперт.

А частности, иностранные инвесторы, как и представители крупнейших российских банков, спокойно вкладываются в новые выпуски ОФЗ, выкупив в последний день марта свежие размещения Минфина на 350 миллиардов рублей.

Это значит, отмечает эксперт, что игроки "не слишком-то верят в реальность страшилок в духе, будто Вашингтон всерьез мог бы инициировать отключение Москвы от системы международных расчётов SWIFT или тем паче ввести запрет на покупку бумаг российского госдолга".

В то же время, многие представители российского бизнеса, как и простые граждане, опасаются, что жесткие санкции Вашингтона против Москвы все-таки возможны.

"В этой связи, со вторника и до конца недели движения пар доллар/рубль и евро/рубль будут с высокой вероятностью оставаться как бы приклеенными все к тем же отметкам в 76 рублей и 90 рублей", — прогнозрует он и добавляет, что возможна только малая амплитуда колебаний вниз-вверх в пределах не более одного рубля.

Кроме того, рубль может слабее обычного реагировать на обычно поддерживающие его события.

"Боюсь, что весь апрель валютный рынок в России будет очень мало обращать внимания как на внешние события, так и на перспективы ключевой ставки, которые прояснятся на заседании ЦБ 23 апреля. А трейдеры в рублевых парах сконцентрируются на внешнеполитической повестке. В частности, всех будет интересовать, насколько гладким или же, наоборот, ершистым, окажется фон климатического саммита 22-23 апреля", — подытожил эксперт.