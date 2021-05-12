МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 11,67 копейки, составив 74,0400 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 74,1567 рубля за доллар.