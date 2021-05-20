МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам после публикации накануне протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США опубликовала результаты апрельского заседания

По состоянию на 8.11 мск курс евро рос до 1,2182 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,16 с уровня прошлого закрытия в 109,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 90,14 пункта.

Инвесторы оценивают протокол апрельского заседания Федрезерва США, в рамках которого ФРС отметила резкий рост экономической активности, но при этом предупредила, что экономика по-прежнему далека от поставленных регулятором целей под влиянием пандемии коронавируса. Кроме того, по итогам заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции.

Трейдеры также ожидают от Федрезерва дальнейшей реакции на значительное ускорение инфляции. Рубль утром слабо колеблется к доллару и евро

"Протокол указывает на то, что "центробанк" США может начать обсуждение снижения денежно-кредитного стимулирования в ближайшем будущем. Тем не менее, ФРС также отметил, что недавний рост инфляции был в основном временным, что говорит о том, что ФРС может допустить временное ускорение инфляции", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Daily FX.

Слабая монетарная политика при прочих равных негативна для национальной валюты.