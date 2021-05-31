МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российская национальная валюта этим летом, скорее всего, убдет торговатьсяв диапазоне 72-76 рублей к американскому доллару и 88-92 рубля — к евро, пишет "Российская газета" со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Полагаем, что летом курс останется в диапазоне 72-76 рублей к доллару и 88-92 к евро. Летние месяцы и вторая половина года традиционно более слабые для курса рубля, чем первая половина года. Это во многом связано с сезонностью текущего счета", — отметил эксперт.

Что касается ключевых событий, то в мае-июне начинается сезон отпусков и сезон дивидендных выплат. Это увеличивает спрос на валюту. Но 2021 год — нетипичный. Спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен, пока будут закрыты на карантин Европа, Турция, Египет и другие туристические страны.

Поддержку рублю в последние недели оказывали ожидания снижения геополитической напряженности после встречи президентов России и США 16 июня. "Считаем, что относительно позитивный исход этих переговоров уже во многом заложен в котировки российских активов и не исключаем некоторых продаж рублевых активов по факту самих переговоров", — отметил он.

В целом, крепкий текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары позволят рублю сохранить стабильность, отметил специалист и добавил, что страна также сможет еще немного нарастить добычу нефти благодаря смягчению ОПЕК+.

"Это позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль", — пояснил он.

Васильев прогнозирует, что летом цены на нефть Brent останутся в диапазоне $63-73 за баррель. "Поддержку котировкам окажут восстанавливающийся спрос в США, Европе и Китае, а также стартующий на этой неделе автомобильный сезон в США. В случае возвращения иранской нефти на рынок страны ОПЕК+ могут замедлить увеличение собственного предложения, чтобы поддержать баланс на рынке". — пояснил он.

Позитивное влияние текущего счета на рубль частично нивелирует Минфин покупками валюты в рамках бюджетного правила. На фоне высоких нефтяных цен, прогнозирует эксперт, Минфин будет забирать с валютного рынка порядка $2-2,5 миллиарда в месяц.

"Также поддержку рублю окажут спрос на активы развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики. По мере вакцинации населения в мире карантинные ограничения будут смягчаться, деловая активность восстанавливаться, спрос на сырье расти. Эти факторы позитивны для активов и валют развивающихся стран, включая российские", — отметил он.

В пользу российской валюты будет выступать повышение реальных рублевых процентных ставок.

По прогнозу эксперта, ЦБ на ближайшем заседании 11 июня может поднять ключевую ставку на 25 б.п., до 5,25% годовых. Не исключено, что рост ставки будет сразу на 50 б.п., до 5,5%. Это необходимо для сдерживания инфляции.

При этом собеседник издания отметил, что Россия в настоящее время является более защищенной среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов со стороны ФРС.

У России — минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Это снижает чувствительность России к росту рыночных процентных ставок в мире и делает рубль более стабильным.