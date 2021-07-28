МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,46 копейки — до 86,9173 рубля, курс доллара — на 23,83 копейки, до 73,6088 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,47 копейки, составив 79,5976 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20210728/834315840.html
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