МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов четверга слегка ослабевает к бивалютной корзине на отсутствии аппетита к риску у инвесторов, следует их данных Мосбиржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.34 мск рос на 18 копеек, до 70,98 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 82,59 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,92% — до 85,02 доллара за баррель сорта Brent. Индекс Мосбиржи торгуется в минусе. Фьючерсы на ведущие американские индексы умеренно снижаются в пределах 0,3%. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,07% — до 93,68 пункта.

"Минфин РФ провёл аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года. Размещённый объём составил 20 миллиардов рублей по номиналу при спросе 38,994 миллиарда рублей и средневзвешенной доходности 7,61%. Итоги аукциона в большей степени намекают на то, что рынок ожидает повышения ключевой ставки на 50 базисных пункта, до 7,25% в рамках заседания ЦБ РФ в пятницу", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Сегодня мы ожидаем бокового движения от пары доллар рубль с возможным ослаблением позиций национальной валюты. Актуальный диапазон для сегодняшних торгов 70,5-71,3 рубля за доллар", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Московская биржа ожидает еще четыре размещения акций на своей площадке

Алексей Антонов из компании "Алор Брокер" констатирует, что укрепление рубля на исходе. "Пара доллар-рубль никак не может уверенно закрепиться под отметкой 71 рубль, чтобы продолжить движение к "круглому" уровню 70 рублей", — добавляет он.

Однако Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" считает, что пару доллар-рубль выше отметки 71 рубль не пускают массированные продажи экспортеров в преддверии основных налоговых выплат. Эксперт считает, что краткосрочно рубль может укрепиться до отметки 70 рублей за доллар.