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2022
https://1prime.ru/Forex/20220329/836538974.html
Курс доллара на бирже упал до 84,96 рубля
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Рубль вырос во вторник — седьмой день подряд: к доллару — до уровня 84,96 рубля, к евро — до 94,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 29.03.2022
валюта, рынки, новости, доллар, валюта, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник — седьмой день подряд: к доллару — до уровня 84,96 рубля, к евро — до 94,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,79 рубля, до 84,96 рубля, евро — на 2,5 рубля, до 94,1 рубля.
Доллар и евро максимально падали в ходе торгов вторника до минимумов с конца февраля: 82,95 рубля и до 92,1 рубля соответственно.