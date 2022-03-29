МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник — седьмой день подряд: к доллару — до уровня 84,96 рубля, к евро — до 94,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа в среду запустит торги ещё 12 акциями

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,79 рубля, до 84,96 рубля, евро — на 2,5 рубля, до 94,1 рубля.

Доллар и евро максимально падали в ходе торгов вторника до минимумов с конца февраля: 82,95 рубля и до 92,1 рубля соответственно.