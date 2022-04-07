МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Рубль продолжил ощутимо расти в четверг к доллару и евро, отыгрывая низкий спрос на иностранную валюту на Московской бирже, обусловленный высоким профицитом внешней торговли, активными продажами валютной выручки экспортерами и ограничениями на покупку валюты со стороны регуляторов. В Еврокомиссии оценили последствия расчетов за газ в рублях

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 3,95 рубля, до 75,75 рубля, евро — на 5,55 рубля, до 81,45 рубля.

Доллар в четверг дешевел до 74,26 рубля — минимума с 11 февраля, а евро — до 80,69 рубля — с октября 2021 года, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ

На российском валютном рынке в четверг второй день подряд продолжилось уверенное укрепление рубля и обновление им локальных максимумов к доллару и евро.

При этом сразу с утра рубль быстро обновил несколько важных уровней, подскочив до максимумов с начала февраля против доллара, а к евро и вовсе – с октября прошлого года. По оценкам экспертов, это вызвано сохраняющимися валютными ограничениями ЦБ РФ: комиссии на Мосбирже при покупке, невозможность получения физлицами наличных долларов и евро, запрет на вывод активов нерезидентами, а также обязательная продажа экспортерами 80% выручки.

При этом российский рынок акций в течение дня повышался и вырос на 0,9% по индексу Мосбиржи, что поддерживает курс рубля.

Между тем, рынок нефти торговался под давлением и к вечеру терял на 1,9% до 99,1 доллара за баррель сорта Brent на опасениях роста предложения на рынке.

Агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Япония, в свою очередь, сообщила, что планирует в координации с МЭА высвободить около 15 миллионов баррелей нефти из государственных и частых резервов.

Тем не менее, доллар упал к рублю на 5%, евро – на 6,4%. Рублевая цена нефти составила около 7,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта продолжает активно укрепляться благодаря целому комплексу причин, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Выделим среди них высокую ключевую ставку ЦБ, 12%-ную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов для физлиц и компаний, норматив по продаже компаниями 80% экспортной валютной выручки, внедрение механизма оплаты газа за рубли для недружественных стран, пауза в исполнении "бюджетного правила", "отключение" нерезидентов от российского фондового рынка, падение спроса на инвалюту из-за сжатия потоков импорта и выездного туризма", — перечисляет он.

В конце недели не исключено дальнейшее умеренное укрепление рубля с тестированием зоны ниже отметки 75 рублей за доллар, прогнозный диапазон на пятницу – 74-81 рубль, оценивает Бахтин.

На пользу рублю сыграли введенные против РФ санкции, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

"Ограничения на финансовый сектор страны привели к ограничению доступа российских инвесторов к иностранным активам. Многие импортеры столкнулись с отказом поставщиков работать с ними, в дополнение к этому возникают проблемы с оплатой импорта. Долларовые счета для российских инвесторов – токсичный актив, право на который можно потерять, так что вполне вероятно, что население пытается избавиться от валюты на счетах из-за угрозы их заморозки. Это ведет к тому, что предложение валюты превышает спрос на нее, а рубль укрепляется", — добавляет он.