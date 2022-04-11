МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером торгуется без единой динамики к евро и иене в ожидании решений мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. "Было дешево". Куда теперь "улетит" курс рубля

По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару рос до 1,0894 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара, а курс доллара к иене увеличивался до 125,5 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы. Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 99,99 пункта.

Во вторник инвесторы будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до рекордных с 1981 года 8,5% с 7,9% месяцем ранее.

На фоне подобных ожиданий по инфляции инвесторы полагают, что Федрезерв США может ускорить ужесточение монетарной политики для предотвращения последствий такого роста цен. По итогам мартовского заседания регулятор повысил свою учетную ставку до 0,25-0,5% годовых и подчеркнул намерение продолжить повышение.

Кроме того, в четверг пройдет заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), трейдеры ожидают от регулятора более "ястребиных" действий в монетарной политике. Однако, по словам главного экономиста Barings Investment Institute Маттео Каминетты (Matteo Cominetta), которые приводит газета Wall Street Journal, решения по дате завершения программы выкупа активов и повышению ставки ЕЦБ оставит до июньского заседания.