КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА РАСТЕТ НА 16 КОП, ДО 63,61 РУБ, ЕВРО СНИЖАЕТСЯ НА 20 КОП, ДО 66,5 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Forex/20220519/836930489.html
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Акции "Сургутнефтегаза" подскочили на новостях о дивидендах
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Названы причины невозможности исключения Россию из глобальной экономики
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА РАСТЕТ НА 16 КОП, ДО 63,61 РУБ, ЕВРО СНИЖАЕТСЯ НА 20 КОП, ДО 66,5 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Forex/20220519/836930489.html
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