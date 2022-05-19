2022-05-19T10:04:12+03:00

2022-05-19T10:04:12+03:00

2022-05-19T10:04:12+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220519/836930489.html

Рубль снижается к доллару и растет к евро

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https://россиясегодня.рф

КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА РАСТЕТ НА 16 КОП, ДО 63,61 РУБ, ЕВРО СНИЖАЕТСЯ НА 20 КОП, ДО 66,5 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПРАЙМ, 19.05.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60