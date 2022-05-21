ДОНЕЦК, 21 мая — ПРАЙМ. Власти Донецкой народной республики установят курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум российским рублям, изменения вступят в силу с 23 мая. Сенатор назвал признак реального укрепления рубля

Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

"Внести в подпункт 1.3 пункта 1 указа главы Донецкой народной республики от 26 марта 2022 года №104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой народной республики" изменение, заменив слова "2,5 российских рубля" словами "2,0 российских рубля", — говорится в тексте указа.

Власти Луганской народной республики с 23 мая также установят курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну, о чем свидетельствует субботнее постановление правительства ЛНР.