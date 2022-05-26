МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль теряет в стоимости к евро более 12,5%, к доллару — почти 9% к уровню предыдущих торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая, американская — выше 65 рублей с 13 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.11 мск растет на 5,8 рубля, до 65,13 рубля, евро — на 8,7 рубля, до 69,33 рубля.