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2022
https://1prime.ru/Forex/20220601/837056982.html
Доллар на Мосбирже завершил день снижением до 61,28 рубля
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Рубль подрос в среду к доллару, но не смог удержать позицию против евро: доллар подешевел до 61,28 рубля, а евро подорожал до 64,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 01.06.2022
валюта, рынки, новости, доллар, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рубль подрос в среду к доллару, но не смог удержать позицию против евро: доллар подешевел до 61,28 рубля, а евро подорожал до 64,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) опустился на 22 копейки — до 61,28 рубля, евро вырос на 2,06 рубля, до 64,38 рубля.