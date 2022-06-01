МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Рубль подрос в среду к доллару, но не смог удержать позицию против евро: доллар подешевел до 61,28 рубля, а евро подорожал до 64,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) опустился на 22 копейки — до 61,28 рубля, евро вырос на 2,06 рубля, до 64,38 рубля.