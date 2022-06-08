МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль днем в среду усиливает рост: доллар протестировал ключевую поддержку 60 рублей и опустился ниже нее впервые с 26 мая. Евро — дешевле 64 рублей, следует из данных Московской биржи. Захарова заявила об адаптации России к западным санкциям

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск падал на 1,95 рубля, до 59,09 рубля, евро — на 2,8 рубля, до 62,8 рубля, следует из данных Московской биржи.

Основную поддержку рубль продолжает получать от капитальных ограничений на российском рынке и профицита по счету текущих операций, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". В частности, цены на нефть марки Brent торгуются выше 121 долларов за баррель, добавляет он.